В Мглинском районе легковой автомобиль врезался в дерево

В Мглинском районе иномарка врезалась в дерево.

Инцидент произошел днем воскресенья на 8 километре дороги «Ветлевка-Вормино-Деремна».

«Опель Астра», водитель которого не справился с управлением, съехал на обочину и столкнулся с деревом.

Находившаяся в салоне пассажирка получила перелом бедра.

Ранее мы сообщали, что в Климово в ночь на понедельник врезался в дерево легковой автомобиль ВАЗ под управлением пьяного водителя. Водитель получил переломы обеих ног. Травмирован был и пассажир, находившийся в салоне.