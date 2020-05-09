В Брасовском районе нашли в огороде снаряд
Днем понедельника в поселке Красный Колодец Брасовского района местные жители, перекапывая огород, нашли в земле снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Опасную находку благополучно обезвредили прибывшие на место саперы.
ГУ МЧС по Брянской области напомнило, что делать, если вы нашли взрывоопасный предмет:
- сразу же вызвать полицию;
- прекратить земляные, строительные и любые иные работы, если находка случилась в процессе их;
- не трогать, не перемещать предмет, не стучать по нему;
- не бросать находку в водоем или костер, не разжигать рядом огонь.
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