На Брянщине выявили шесть очагов бешенства

По состоянию на понедельник в Брянской области было выявлено шесть очагов бешенства животных. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Из-за опасной болезни пришлось ввести карантин в четырех районах: Климовском, Погарском, Почепском и Стародубском.

Управление МЧС призывает жителей региона следить за самочувствием своих питомцев и вовремя делать им прививки.