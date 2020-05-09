Главу Гордеевского района заставили ликвидировать две свалки
Прокуратура Гордеевского района заставила районные власти ликвидировать две несанкционированные свалки на его территории. Об этом во вторник сообщила прокуратура Брянской области.
Районная прокуратура выявила эти стихийные свалки после мониторинга публикаций в интернете.
Главе района было вынесено представление обе свалки убрать, после чего районные власти организовали их ликвидацию.
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