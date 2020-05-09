Полиция Брянщины перекрыла канал поставок наркотиков на зону
Полицейские совместно с оперативниками регионального УФСИН перекрыли канал поставки героина в одну из исправительных колоний Брянской области. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД.
По версии следствия, канал организовали двое молодых жителей региона. Получал зелье и налаживал его сбыт в колонии арестант, отбывающий в ней наказание.
Во время доставки из Подмосковья очередной партии героина для передачи в колонию подозреваемые были задержаны.
У одного из них изъяли 144 свертка с наркотическим веществом общим весом свыше 200 граммов. Это считается крупной партией.
Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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