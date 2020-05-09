В Брянске полиция раскрыла автомобильную кражу

В Советском районе Брянска полиция раскрыла кражу из автомобиля. Об этом сообщило региональное УМВД.

О ночной краже из салона автомобиля в полицию заявила жительница района 41 года. Из салона припаркованной на ночь во дворе машины пропали пальто, видеорегистратор и колье с полудрагоценными камнями.

При расследовании кражи полицейские вышли на жителя Погарского района 24 лет.

ПО версии следствия, на допросе он рассказал, что дернул дверную ручку, проходя мимо машины, и когда увидел, что дверь открылась, решил проверить, чем можно поживиться. Проблем с законом подозреваемый ранее не имел.

Теперь ему грозит до пяти лет колонии за кражу.