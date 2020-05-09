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Жертвами телефонных мошенников за неделю стал 31 брянец

Опубликовано Сегодня, 17:46

За прошлую неделю с заявлениями о телефонных мошенничествах в полицию обратился 31 житель Брянской области. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД. Суммарной добычей аферистов стало более 2,5 млн рублей.

Свыше 1,17 млн рублей у доверчивых брянцев выудили злоумышленники, представляющиеся работниками банков.

Жительницу Клинцовского района 63 лет обманули на почти 525 тысяч рублей аферисты, обещавшие компенсацию за ранее купленные ей и оказавшиеся бесполезными чудо-таблетки.

Жительница Фокинского района Брянска попалась на удочку взломщика аккаунтов в соцсетях, который выудил у нее 5,3 тысячи рублей якобы взаймы под видом ее знакомой.

У жительницы Советского района, продававшей диван, украл со счета 90 тысяч рублей мощенник, представившийся покупателем. По аналогичной технологии мошенники обманули на 127 тыс. рублей пенсионерку из Бежицы, которая хотела купить лекарства, на 31,5 тыс. рублей — женщину из Фокинского района, продававшую автомобиль, на 20 тыс. — жителя Володарки, желавшего продать запчасти к велосипеду.

А у молодого жителя Фокинского района, потерявшего документы, аферисты выманили 3 тысячи рублей под предлогом предоплаты за их возврат.

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