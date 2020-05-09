В разбившейся под Карачевом машине были два футболиста местной команды

В салоне машины, которая в ночь на воскресенье, 10 мая, попала в смертельную аварию под Карачевом, находились два игрока футбольной команды Пальцо. Один из них погиб, второй с тяжелыми травмами находится в больнице. Об этом сообщила на своей странице во ВКонтакте Карачевская футбольная лига.

19-летний футболист Алексей Горякин погиб на месте. Его соратник по команде Игорь Никитин находится в больнице с тяжелыми травмами. Ему предстоят затяжные лечение и реабилитация.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 10 мая в Карачевском районе автомобиль, за рулем которого находился водитель 20 лет, врезался в дерево, съехав в кювет. Погибли сам водитель, пассажир 19 лет, оказавшийся футболистом Алексеем Горякиным, и 20-летняя девушка. По официальной информации УГИБДД, еще три пассажира, один из которых оказался Игорем Никитиным, пострадали.