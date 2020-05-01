В Мглине бывший инженер-механик «Мираторга» получил условный срок за кражу шин

Суд признал виновным в краже автомобильных шин бывшего инженера-механика мглинского подразделения агрохолдинга «Мираторг».

В суде было установлено, что в декабре 2018 года бывший сотрудник компании получил на ее центральном складе в селе Писаревка Унечского района по товарной накладной 17 автомобильных шин разных марок. Вот только вместо того, чтобы доставить по назначению, отвез их домой и использовал для личных нужд.

Вину обвиняемый в суде признал, что позволило ему отделаться относительно мягким приговором.

Суд признал его виновным в присвоении или растрате и приговорил к 1,5 годам условно с испытательным сроком один год.