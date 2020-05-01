Начальник почты в Трубческом районе подозревается в растрате

Начальница одного из отделениц связи в Трубчевском районе подозревается в растрате. Об этом сообщило в четверг УМВД по Брянской области.

По версии следствия, начальник почтового отделения, принимая от клиентов наличность в уплату за коммунальные и почтовые услуги, не проводила часть наличности через кассу, а разницу присваивала и расходовала по своему усмотрению.

Недостача в размере более 220 тыс. рублей вскрылась во время ревизии.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты. Подозреваемая до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет колонии.