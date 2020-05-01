Поиск по сайту
Поиск по сайту

Начальник почты в Трубческом районе подозревается в растрате

Опубликовано Сегодня, 12:33

Начальница одного из отделениц связи в Трубчевском районе подозревается в растрате. Об этом сообщило в четверг УМВД по Брянской области.

По версии следствия, начальник почтового отделения, принимая от клиентов наличность в уплату за коммунальные и почтовые услуги, не проводила часть наличности через кассу, а разницу присваивала и расходовала по своему усмотрению.

Недостача в размере более 220 тыс. рублей вскрылась во время ревизии.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты. Подозреваемая до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет колонии.

Фото
 1330
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Под Брянском бухгалтер назначила сама себе вторую зарплату
  • В Брянском районе рецидивист подозревается в краже денег у собутыльника
  • В Карачевском районе экс-работник причинил ущерб предприятию на 52 тыс рублей
  • Брянский предприниматель растратил 12 миллионов, полученных от клиентов
  • Начальница брянского почтового отделения пять лет крала деньги вдовы участника ВОВ
    • Новости регионов
    В Смоленской области стартует весенний призыв
    18:46:07 14-05-2020
    Главная задача - не допустить распространение в войсках коронавирусной инфекции.
    Смоленские пожарные продолжают бороться с весенними палами травы
    18:21:23 14-05-2020
    В регионе произошло более 1500 пожаров.
    В Смоленской области развернут новые койки для больных COVID-19
    18:03:15 14-05-2020
    В регионе выявили 1044 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
    Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
    11:29:20 14-05-2020
    ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.06.2020 года использование карт всех платежных систем со сроком действия 03/2020, 04/2020 и 05/2020.
    Смоленские приставы решили квартирный конфликт
    09:10:34 14-05-2020
    Они помогли смолянину вернуться домой.
    Стало известно, где отключат горячую воду в Рославльском районе
    08:47:04 14-05-2020
    Без горячей воды жителям придется жить две недели.
    Лента новостей
    Сегодня, 18:30
    Россиян предупредили о подводных камнях антикоронавирусных выплат на детей
    Сегодня, 17:52
    В Брянске разбилась велосипедистка
    Сегодня, 17:29
    Быаший зам мэра Брянска может возглавить новый субъект Федерации
    Сегодня, 16:50
    Крупные предприятия Брянщины предложили властям комплекс мер по поддержке бизнеса
    Сегодня, 16:23
    «Чистая планета» помогает в ликвидации стихийных свалок
    Сегодня, 15:55
    Брянских многодетных отцов приглашают на фестиваль «Папин день»
    Сегодня, 15:36
    Оперштаб предупредил брянцев о коронавирусных мошенниках
    Сегодня, 14:38
    В соцсети обсуждают ролик о конфликте пенсионерки с полицией (ВИДЕО)
    Сегодня, 14:23
    На Брянщине снизилась иностранная преступность
    Сегодня, 13:48
    В Клетне расследуют уголовное дело о невыплате зарплаты
    Сегодня, 13:20
    Бывшего директора машзавода в Новозыбкове будут судить за неуплату налогов
    Сегодня, 12:57
    Полиция раскрыла банду телефонных мошенников, от которой пострадали пять брянцев
    Сегодня, 12:33
    Начальник почты в Трубческом районе подозревается в растрате
    Сегодня, 12:22
    Шоумен из Брянска Дмитрий Косарев ведет в соцсети коронавирусный дневник
    Сегодня, 11:51
    В районе старого аэропорта построят 10 детских садов и 4 школы
    Сегодня, 11:36
    Брянский областной онкодиспансер готовится к открытию после карантина
    Сегодня, 11:22
    Воспользоваться кредитными каникулами смогли 815 жителей Брянщины
    Сегодня, 11:07
    Брянцы рассказали, как борются с коронавирусом (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:46
    Жители Брянщины стали чаще болеть ЗПП
    Сегодня, 10:39
    На Брянщине подтвердилось еще 82 случая заражения коронавирусом
    Сегодня, 09:48
    В Мглине бывший инженер-механик «Мираторга» получил условный срок за кражу шин
    Сегодня, 09:40
    Брянцам рассказали, как они могут ускорить снятие противоэпидемиологических ограничений
    Сегодня, 09:26
    Брянщину похвалили на совещании в правительстве
    Сегодня, 08:41
    В Почепе началось строительство комплекса по производству масок
    Сегодня, 08:19
    Гулять и заниматься спортом на улице брянцам пока не разрешили
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:33
    Продолжая подвиги героев: истории о войне и послевоенном восстановлении села из семейных архивов сотрудников «Мираторга»
    Сегодня, 11:26
    Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
    Вчера, 16:36
    Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года заменили и установили более 3,5 тысяч систем уличного освещения в 20 регионах страны
    Вчера, 14:51
    В Смоленске транспортные полицейские пресекли кражу магистрального кабеля
    Вчера, 14:47
    Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Брянцам могут разрешить гулять уже со среды
    Политика Общество Новость дня
    Единый период нерабочих дней на Брянщине заканчивается во вторник
    Общество О главном
    В оперштабе рассказали, кто еще умер от коронавируса
    Политика Общество О главном
    Брянские семьи с детьми получат несколько выплат
    Общество О главном
    Стало известно, когда закончится учебный год в школах Брянщины
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева

    Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева15 мая в рамках проекта WinkLive Сергей Лазарев даст большой онлайн-концерт. Поклонники услышат как проверенные временем хиты певца, так и свежие композиции.

    РЖД новости
    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекции

    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекцииВ условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» с начала года сэкономили более 13 миллионов киловатт-часов электроэнергии

    В «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за первый квартал 2020 года. Суммарный эффект от ее выполнения составил 13,2 млн. кВт*ч. Наибольшую эффективность в выполнении Программы продемонстрировали филиалы «Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Курскэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго».

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.