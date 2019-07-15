Полиция раскрыла банду телефонных мошенников, от которой пострадали пять брянцев

Полиция Карачево-Черкесии обезвредила предполагаемую банду телефонных мошенников, от криминальной деятельности которых пострадали пять жителей Брянщины. Об этом сообщило УМВД по Брянской области.

По версии следствия, банду создал житель Кисловодска. Основным ареалом криминальной деятельности сообщества были южные регионы, однако охватывал он и другие части страны.

Подозреваемые размещали в на популярных ресурсах объявления о продажи бытовой техники, мебели, сдаче в аренду квартир по цене значительно ниже рыночной. Затем выманивали у потенциальных покупателей предоплату и переставали выходить на связь.

Всего от деятельности предполагаемых мошенников пострадали 139 человек, в том числе 5 жителей Брянской области. Под предлогом продажи телевизоров, холодильника и кожаной мебели заполцены аферисты выудили у них суммы от 5 до 30 тысяч рублей — в общей сложности 75 тысяч.

Следствие продолжается.