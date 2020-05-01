На Брянщине снизилась иностранная преступность

Прокуратура Брянской области подвела итоги по преступлениям, совершенных иностранцами и лицами без гражданства и в отношении них на территории региона.

Преступлений, которые совершили на Брянщине иностранцы, на 45% меньше, чем было зафиксировано с января по апрель 2018 года — 94 против 172.

Треть совершенных иностранцами преступлений пришлась на долю незаконного пересечения границы. Одна пятая — на хищения имущества. Среди иностранцев, причастных или подозреваемых в причастности к преступлениям, 43 гражданина Украины, 23 — Республики Беларусь и 7 — Республики Молдова.

Число преступлений, совершенных за первые четыре месяца этого года против иностранцев, уменьшилось в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем более чем вдвое — 14 против 32. В числе потерпевших 7 граждан Республики Беларусь, трое украинцев, два гражданина Узбекистана, по одному — Таджикистана и Кот-д’Ивуара.