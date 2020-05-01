В Брянске разбилась велосипедистка
Участник сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте рассказал об инциденте с велосипедисткой, очевидцем которого, как утверждает, стал. По его словам, девушка упала с велосипеда и получила травмы из-за бродячих собак.
«Река Снежка,рядом какой-то завод возле моста. На молодую девушку напали собаки и она разбилась на велосипеде,еле успел повернуть руль,чтобы не задавить. Из-за собак девушка получила лёгкое сотресение и вывих шеи!», — пишет автор публикации.
Однако многие комментаторы высказали сомнения в правдивости озвученной версии. Они аргументируют свою позицию характером поверждений заднего колеса велосипеда на приложенном к публикации снимке. По их мнению, он указывает, что девушку сбил другой велосипедист или даже автомобиль.
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