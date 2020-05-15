Велосипедисты потушили лесной пожар под Брянском

В выходные компания любителей велопокатушек потушила лесной пожар в окрестностях Брянска. Об инциденте в понедельник рассказал один из участников Максим Ушаков на своей странице во ВКонтакте.

Во время поездки по лесу участники покатушек заметили на опушке дым. Подъехав поближе, они увидели разговоравшееся пламя низового пожара, которое раздувал сильный ветер.

Ждать пожарных пришлось бы долго, да и сигнал мобильники в лесу не ловили. Поэтому велосипедисты решили справиться с огнем своими силами, гася пламя еловыми ветвями. Тушить сухую траву, кусты и начавшие загораться деревья им пришлось около часа. В итоге пожар удалось ликвидировать.

«Ребята большие молодцы, настоящие герои, взяв еловые ветви, соблюдая определенную безопасность, сбили огонь и практически спасли лес!», — написал Максим.