В Брянске росгвардейцы помогли вернуться домой потерявшейся пенсионерке

В Брянске росгвардейцы помошли вернуться домой потерявшейся пенсионерке.

Сообщение о пожилой женщине, которая не может назвать свой адрес, поступило в Росгвардию из приемного покоя одной из брянских больниц.

Росгвардейцы установили личность женщины. Оказалось, что ей 72 года и она значится в розыске как пропавшая без вести. Что пропавшая нашлась, сообщили родным.

После того, как женщину осмотрели врачи, росгвардейцы передали ее близким, которые приишли за ней в больницу.