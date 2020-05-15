На Брянщине осудили двух продавцов фальшивых миграционных карт

На Брянщине суд вынес приговор жителю региона и москвичу, которых признал виновными в изготовлении и продаже иностранцам фальшивых миграционных карт с отметками о въезде в РФ, которые позволяли гражданам других стран, задержавшихся в России дольше разрешенного срока пребывания, избегать штрафов при выезде из страны.

Торговлю нелегальной продукцией осужденные вели на подъезде к пункту пропуска «Троебортное-автодорожный».

Обоих суд приговорил к штрафам по 100 тысяч рублей и двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.