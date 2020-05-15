Под Брянском потушили лесной пожар
За минувшие сутки экипажи лесопожарной службы на Брянщине трижды выезжали на вызовы. Они потушили возгорание травы, при котором огонь мог перекинуться на лес, один пожар в населенном пункте и лесной пожар на площади 0,7 га на территории Брянского и Снежетьского участкового лесничеств. Об этом в понедельник сообщило региональное управление лесами.
На понедельник в регионе установился второй класс пожарной опасности. За сутки в картографическом интерфейсе системы ИСДМ-Рослесхоз было зарегистрировано две термоточки, а в системе дистанционного мониторинга лесных пожаров — 16 потенциально опасных объектов.
При обнаружении огня в лесу жителям региона рекомендуется звонить в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области: 8(4832) 64-24-80 или воспользоваться мобильным приложением «Берегите лес».
Ранее мы сообщали, что в выходные брянцы сами потушили лесной пожар, который случайно обнаружили во время велопрогулки. Позвонить пожарным они не могли, так как мобильной связи в лесу не было.
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