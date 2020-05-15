Телефонные мошенники за неделю выманили у брянцев почти 2,4 млн рублей

35 жителей Брянщины на прошлой неделе заявили в полицию о том, что стали жертвами телефонных мошенников. Аферисты выманили у жителей региона в общей сложности 2 млн 288 тыс. 300 рублей. Об этом в понедельник сообщило региональное УМВД.

Почти 2 млн рублей присвоили мошенники, представлявшиеся сотрудниками банков.

Полиция уточняет обстоятельства по всем поступившим заявлениям. Решается вопрос о возбуждении дел по фактам мошенничества.