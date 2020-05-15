В Севске суд оштрафовал иностранца за незаконный въезд в Россию

В Севске суд вынес приговор гражданину Украины 25 лет, признанному виновным в незаконном пересечении российской границы.

Было установлено, что подсудимый, ранее получив запрет на въезд в Россию, дома изменил персональные данные и по новым документам несколько раз въезжал в РФ незаконно, пока при очередном посещении его не идентифицировали сотрудники ФСБ.

Суд приговорил его к штрафу 80 тысяч рублей.