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Прокуратура выявила нарушения при реконструкции Круглого сквера в Брянске

Опубликовано Сегодня, 16:38

Прокуратура Брянска выявила нарушения антимонопольного законодательства при определении подрядчика для реконструкции сквера имени Карла Маркса (Круглого сквера) в Советском районе города. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

Прокурорская проверка показала, что во время проведения аукциона конкурсная комиссия незаконно отказала в доступе к торгам одному из потенциальных участников.

Прокуратура возбудила на членов комиссии административные дела. Трое участников уже отштрафованы на 30 тысяч рублей каждый, дела в отношении двух находятся на рассмотрении.

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