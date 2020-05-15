В Сельцо прокуратура заставила Фонд социального страхования купить средства реабилитации для инвалидов

Стало известно, в каких районах коронавирус все еще не появился

Жители города сами выбрали это место для благоустройства

После того, как прокурор города вынес представление руководителю регионального отделения ФСС, средства реабилитации были приобретены и переданы нуждающимся.

Прокурорнская проверка показала, что двое местных жителей в нарушении закона о социальном обеспечении инвалидов не обеспечены подгузниками и абсорбирующими простынями.

Прокуратура города Сельцо добилась от регионального отделения Фонда социального страхования покупки средств реабилитации для двух проживающих в городе инвалидов первой группы.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

Два пригородных поезда Брянск – Унеча проследуют по укороченному маршруту 20 и 21 мая Железнодорожники приступили к проведению плановых ремонтно-путевых работ в Брянском регионе МЖД. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

Игорь Маковский: за первый квартал «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подключили к сетям более 14 тысяч потребителей По итогам 1 квартала 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» присоединили к электрическим сетям 14523 новых потребителей: 3013 юридических и 11510 физических лиц. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 592 МВт.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

