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В Сельцо прокуратура заставила Фонд социального страхования купить средства реабилитации для инвалидов

Опубликовано Сегодня, 08:00

Прокуратура города Сельцо добилась от регионального отделения Фонда социального страхования покупки средств реабилитации для двух проживающих в городе инвалидов первой группы.

Прокурорнская проверка показала, что двое местных жителей в нарушении закона о социальном обеспечении инвалидов не обеспечены подгузниками и абсорбирующими простынями.

После того, как прокурор города вынес представление руководителю регионального отделения ФСС, средства реабилитации были приобретены и переданы нуждающимся.

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