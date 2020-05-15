Прокуратура Брянщины расследует 22 уголовных дела по лесным пожарам

Областная прокуратура подвела предварительные итоги проверки соблюдения законодательства в части борьбы с лесными пожарами. Об этом в понедельник сообщил официальный сайт надзорного ведомства.

В этом году в Брянской области было зарегистрировано свыше 160 очагов лесных пожаров общей площадью более 1 тыс. га, нанесенный ими ущерб оценивается в 5 млн рублей.

В связи с лесными пожарами были возбуждены 22 уголовных дела по факту уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Выявлены также нарушения при подготовке к пожароопасному сезону. Это неправильная подготовка паспортов безопасности населенных пунктов, примыкающих к лесным участкам, непринятие органами местного самоуправления мер по очистке от сухой растительности муниципальных земель, примыкающих к лесам, ненадлежащее информирование жителей о мерах пожарной безопасности, отсутствием должного контроля над привлечением к ответственности поджигателей сухой растительности. Выявлены также нарушения пожарной безопасности в лесах арендаторами лесных участков.

Всего за весну было выявлено 550 нарушений, вынесено 197 представлений, привлечены к дисциплинарной ответственности 40 должностных лиц, 72 человека — к административной отвветственности и объявлено 57 предостережений.