Прокуратура Брянщины расследует 22 уголовных дела по лесным пожарам
Областная прокуратура подвела предварительные итоги проверки соблюдения законодательства в части борьбы с лесными пожарами. Об этом в понедельник сообщил официальный сайт надзорного ведомства.
В этом году в Брянской области было зарегистрировано свыше 160 очагов лесных пожаров общей площадью более 1 тыс. га, нанесенный ими ущерб оценивается в 5 млн рублей.
В связи с лесными пожарами были возбуждены 22 уголовных дела по факту уничтожения или повреждения лесных насаждений.
Выявлены также нарушения при подготовке к пожароопасному сезону. Это неправильная подготовка паспортов безопасности населенных пунктов, примыкающих к лесным участкам, непринятие органами местного самоуправления мер по очистке от сухой растительности муниципальных земель, примыкающих к лесам, ненадлежащее информирование жителей о мерах пожарной безопасности, отсутствием должного контроля над привлечением к ответственности поджигателей сухой растительности. Выявлены также нарушения пожарной безопасности в лесах арендаторами лесных участков.
Всего за весну было выявлено 550 нарушений, вынесено 197 представлений, привлечены к дисциплинарной ответственности 40 должностных лиц, 72 человека — к административной отвветственности и объявлено 57 предостережений.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2019 году, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг».
Железнодорожники приступили к проведению плановых ремонтно-путевых работ в Брянском регионе МЖД. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут планомерную работу по предотвращению хищений с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов. С начала года специалистами блока безопасности энергокомпаний выявлено более 80 фактов хищений, общая сумма ущерба составила свыше 9 миллионов рублей. Наибольшее количество таких преступлений зафиксировано в филиалах «Нижновэнерго» (14), «Воронежэнэнерго» (12), «Ярэнерго» (10).
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.