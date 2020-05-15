На Брянщине сокращается подростковая преступность

Подростковая преступность на Брянщине с января по апрель этого года сократилась на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщила в понедельник областная прокуратура.

Сократилось и количество причастных и подозреваемых в причастности к криминалу несовершеннолетних. Снижение составила 23,6%.

Всего с января по апрель 64 несовершеннолетних совершили 80 преступлений. Половина из них где-либо учатся. 27 человек совершили преступления в составе организованной группы, 9 — повторно, шесть — находясь в состоянии опьянения.