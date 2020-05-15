Поиск по сайту
Поиск по сайту

На Брянщине сокращается подростковая преступность

Опубликовано Вчера, 18:30

Подростковая преступность на Брянщине с января по апрель этого года сократилась на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщила в понедельник областная прокуратура.

Сократилось и количество причастных и подозреваемых в причастности к криминалу несовершеннолетних. Снижение составила 23,6%.

Всего с января по апрель 64 несовершеннолетних совершили 80 преступлений. Половина из них где-либо учатся. 27 человек совершили преступления в составе организованной группы, 9 — повторно, шесть — находясь в состоянии опьянения.

Фото
 1570
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • На Брянщине снизилась иностранная преступность
  • Брянские подростки чаще всего совершают кражи – прокуратура
  • В Брянской области зафиксировали свыше 8 тысяч преступлений с начала 2018 года
  • В Брянской области на 244,4% выросло число коррупционных преступлений
  • На Брянщине значительно снизилась подростковая преступность
    • Новости регионов
    В Смоленской области будут отстреливать диких волков
    19:30:48 18-05-2020
    В «Смоленском Поозорье» начнут отстреливать хищных волков. Основная причина заключается в том, что волки начали нападать на домашних собак в поселке Пржевальское. Поселок находится на территории заповедной зоны, где отстреливать животных запрещено. Но теперь разрешение получено. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации выдало разрешение на отстрел пяти особей в целях регулирования численности. Разрешение действительно до конца 2020 года. Кроме этих мер, планируется провести беседы с местными жителями об особенностях содержания собак.
    Ограничения по банковским счетам заставили смоленскую компанию погасить миллионный долг
    18:36:57 18-05-2020
    Организация-должник задолжала миллион рублей разным юридическим лицам.
    Смолянин подозревается в присвоении телефона
    18:19:56 18-05-2020
    За присвоение жителю города грозит максимум пять лет тюрьмы.
    Благоустройство Смоленска: специалисты взялись за газон
    17:48:53 18-05-2020
    В городе активно ведутся работы по высадке растений и стрижке газонов.
    На Смоленщине вырос экспорт животноводческой продукции
    17:13:12 18-05-2020
    Продукцию отправили как в страны бвшего СССР, так и в США, Грецию и Китай.
    На Смоленщине стартовала акция "Красная гвоздика"
    16:38:06 18-05-2020
    Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
    Лента новостей
    Вчера, 19:30
    Прокуратура Брянщины расследует 22 уголовных дела по лесным пожарам
    Вчера, 18:30
    На Брянщине сокращается подростковая преступность
    Вчера, 17:28
    Федеральный оперштаб по коронавирусу посчитал количество заболевших на 100 тысяч жителей Брянщины
    Вчера, 17:00
    Предприятие в Трубчевском районе наказали за вред окружающей среде
    Вчера, 16:38
    Прокуратура выявила нарушения при реконструкции Круглого сквера в Брянске
    Вчера, 16:09
    Расписание электричек между Новозыбковом и Унечей изменилось
    Вчера, 15:47
    В Севске суд оштрафовал иностранца за незаконный въезд в Россию
    Вчера, 15:20
    В Брянске за неделю продезинфицировали более 100 улиц
    Вчера, 14:47
    Телефонные мошенники за неделю выманили у брянцев почти 2,4 млн рублей
    Вчера, 14:16
    Брянщина почти выполнила план по налоговым поступлениям в бюджет за первый квартал
    Вчера, 13:50
    Под Брянском потушили лесной пожар
    Вчера, 13:38
    На Брянщине осудили двух продавцов фальшивых миграционных карт
    Вчера, 13:21
    На Брянщине начали принимать весенние работы по восстановлению лесов
    Вчера, 12:59
    Перевозчики отходов обнаружили в Брянске места темной силы
    Вчера, 12:29
    В Брянске росгвардейцы помогли вернуться домой потерявшейся пенсионерке
    Вчера, 11:52
    Среди заболевших коронавирусом брянцев есть врачи
    Вчера, 11:27
    Столичный блогер Варламов раскритиковал брянские остановки
    Вчера, 11:12
    Велосипедисты потушили лесной пожар под Брянском
    Вчера, 10:30
    На Брянщине за сутки подвтердилось 115 заражений коронавирусом
    Вчера, 10:19
    В Брянске перегородили вход в притон для маргиналов
    Вчера, 09:54
    Для Брянщины посчитали коэффициент коронавируса
    Вчера, 09:30
    Брянцев возмутил покос травы на Советской улице
    Вчера, 09:04
    123 жителя Брянщины с начала года пострадали от укуса клеща
    Вчера, 08:42
    На Брянщине будут доплачивать из регионального бюджета всем работникам скорой помощи
    Вчера, 08:23
    В Унече открыли госпиталь для коронавирусных пациентов
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 15:36
    Два пригородных поезда Брянск – Унеча проследуют по укороченному маршруту 20 и 21 мая
    Вчера, 11:54
    От Дня Победы к Дню пограничника
    15-05-2020, 16:19
    ООО «БрянскЭлектро» работает в штатном режиме
    15-05-2020, 14:52
    Расписание пригородных поездов Унечского направления в Брянской области изменится в средине мая
    15-05-2020, 13:41
    Сотрудники «Газпром энергосбыт Брянск» вручили ветеранам подарки ко Дню Победы
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Среди заболевших коронавирусом брянцев есть врачи
    Экономика Общество О главном
    На Брянщине за нарушение масочного режима закрыли 11 магазинов
    Происшествия О главном
    В Дятькове сняли погоню полицейских за мужчиной без маски
    Новости Политика
    Депутат Борис Пайкин поддержал брянских огородников
    Общество О главном
    Федеральный оперштаб по коронавирусу посчитал количество заболевших на 100 тысяч жителей Брянщины
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    РЖД новости
    Два пригородных поезда Брянск – Унеча проследуют по укороченному маршруту 20 и 21 мая

    Железнодорожники приступили к проведению плановых ремонтно-путевых работ в Брянском регионе МЖД.  Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: более 80 фактов хищения электрооборудования с энергообъектов выявили и пресекли с начала года специалисты блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

    «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут планомерную работу по предотвращению хищений с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов. С начала года специалистами блока безопасности энергокомпаний выявлено более 80 фактов хищений, общая сумма ущерба составила свыше 9 миллионов рублей. Наибольшее количество таких преступлений зафиксировано в филиалах «Нижновэнерго» (14), «Воронежэнэнерго» (12), «Ярэнерго» (10).

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.