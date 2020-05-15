Житель Брянска подозревается в сбыте фальшивой купюры

Житель Брянска 34 лет подозревается в попытке расплатиться фальшивой купюрой в супермаркете на Орловской улие областного центра. Об этом сообщило региональное управление Росгвардии.

Кассир, усмотрев в предложенной покупателем при расплате за товар банкноте признаки подделки, вызвала росгвардейцев.

Те по прибытии на место задержали подозреваемого и передали его полицейским.