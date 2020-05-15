В Нетьинке легковой автомобиль въехал под фуру

В сообществе «Подслушано Брянск» во вторник опубликовали фотографии с места ДТП в Нетьинке. На сниках видно, как легковой автомобиль заехал капотом под прицеп длинномера.

«Я ехала навстречу. Притормозила потому что выезжал с прилегающей длинномер. И барышня следом справа, как я поняла решила выскочить (потому что вряд-ли она там просто стояла). Он ее притер», — пишет в комментариях участница сообщества Анна Терехова.