Брянскую лесопожарную службу уличили в нарушениях при госзакупках
На руководителя брянской лесопожарной службы прокуратура возбудила шесть административных дел о нарушениях законодательства о госзакупках. Об этом во вторник оообщила прокуратура Брянской области.
Все нарушения были выявлены в документации по закупкам во время прокурорской проверки. Они касаются закупок техники и оборудования для нужд службы.
Руководитель также получил представления прокурора все выявленные нарушения устранить.
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