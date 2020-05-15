Брянскую лесопожарную службу уличили в нарушениях при госзакупках

На руководителя брянской лесопожарной службы прокуратура возбудила шесть административных дел о нарушениях законодательства о госзакупках. Об этом во вторник оообщила прокуратура Брянской области.

Все нарушения были выявлены в документации по закупкам во время прокурорской проверки. Они касаются закупок техники и оборудования для нужд службы.

Руководитель также получил представления прокурора все выявленные нарушения устранить.