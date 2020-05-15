В Брянске ЧОП больше года работал без лицензии

Прокуратура Бежицкого района Брянска уличила в работе без лицензии руководство зарегистрированного в районе частного охранного предприятия. Об этом во вторник сообщила прокуратура Брянской области.

По версии следствия, с декабря 2018 и до конца 2019 года ЧОП продолжал оказывать охранные услуги, не имея лицензии, и заработал за это время 3 млн рублей.

На руководителя ЧОПа возбуждено уголовное дело по факту незаконного ведения деятельности.