Житель Почепского района получил три года за кражу с пастбища «Мираторга»

К трем годам колонии строгого режима приговорен 31-летний житель Почепа, укравший электропастуха с пастбища мираторговской фермы.

Почепский районный суд установил, что неоднократно судимый за кражи обсиняемый =проник на неогороженную территорию пастбища фермы КРС «Щёкотово» ООО «Брянская мясная компания», откуда тайно похитил электропастуха марки Horvizont. Украв комплект электропастуха, он продал аккумулятор от него за 300 рублей, а солнечную батарею, которая стоит около 30 тыс. рублей, выбросил.

Кража электропастуха (ч.1 ст.158 УК РФ) стала одним из эпизодов в судебном процессе над Романченко и его подельниками. Всего таких эпизодов оказалось три, суммарная стоимость украденного превысила 200 тысяч рублей. При этом все свои новые преступления Романченко совершил, находясь под наблюдением после условно-досрочного освобождения из колонии строгого режима, куда он попал в прошлом году как раз за кражи.

По совокупности с прибавлением неотбытого до конца предыдущего срока суд приговорил нигде не работающего «специалиста» по чужому имуществу к трём годам строгого режима.