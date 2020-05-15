Поиск по сайту
Поиск по сайту

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» помогли вернуться домой заблудившемуся в лесу брянцу

Опубликовано Сегодня, 16:28

Добровольцы из отряда «Лиза Алерт» помогли вернуться домой брянцу 52 лет, который заблудился в лесу. Об этом они рассказали на странице брянского отряда во ВКонтакте.

Очнувшись в лесу босым и не помня, как туда попал и где находится, мужчина смог дозвониться жене и объяснить ситуацию. Та сообщила волонтерам, и на связь с потерявшимся вышел специально обученный специалист, который смог установить его местнахождение. К счастью, в лесу ловился сигнал, а телефон оказался заряжен на 80%.

Менее чем за полчаса специалист отряда установил, где находится пропавший, и за ним выехала группа эвакуации. А через полтора часа после начала поисков он был достален домой. Выехавшая на место по вызову волонтеров бригада скорой помощи нашла его состояние удовлетворительным.

Обучение общению по телефону в подобных ситуациях дается не всем. Из 160 кандидатов до конца доходит 10, а из них остаются работать обычно 3-4.

Волонтеры отряда также опубликовали на своей странице в соцсети и попросили всех неравнодушных распространить памятку, как действовать тем, кто окажется в подобной ситуации:

1. Перед выходом всегда сообщайте близким в какой именно лес вы идёте.
2. Как только поняли, что заблудились, оставайтесь на месте, не пытайтесь выйти самостоятельно.
3. Позвоните на 112 или на номер горячей линии ПСО "Лиза Алерт" 88007005452.
3. Отключите интернет, положите телефон во внутренний карман и никому больше не звоните, берегите заряд батареи.
4. Ожидайте звонка, с вами свяжется наш специалист.
5. Если заряда на телефоне мало, и телефон разрядился, выберите открытый участок местности и оставайтесь на нем, чтобы не случилось.
6. Разведите костер.
7. Откликайтесь, либо отвечайте шумом на шум.
8. Ждите! Вас ищут!

Фото
 1330
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянские добровольцы восстановили разрушенную печь на партизанской стоянке
  • Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего брянца Федора Жукова
  • Брянский пенсионер два дня блуждал в лесу
  • В лесу недалеко от Брянска волонтеры нашли потерявшихся троих грибников
  • В Погарском районе нашли заблудившегося пенсионера-грибника
    • Новости регионов
    Смоленское ГИБДД будет помогать жителям в онлайн-формате
    16:33:00 19-05-2020
    ГИБДД предоставляет три способа получение услуг
    С 15 мая смоленские выпускники будут учиться по особому расписанию
    16:17:53 19-05-2020
    Аттестаты об образовании школьники получат на основе годовых оценок
    Новым начальником Департамента Смоленской области по соцразвитию стала Елена Романова
    15:58:22 19-05-2020
    Раннее Елена Романова занимала должность заместителя начальника департамента Смоленской области по образованию и науке
    В Смоленске сотрудник УФСИН подозревается в покушении на мошенничество
    15:27:10 19-05-2020
    СУ СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении начальника УФИЦ ФКУ ИК- УФСИН России по Смоленской области. Его подозревают в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Следствие выдвинуло версию, что с апреля по май 2020 года подозреваемый использовал служебное положение и пытался похитить деньги осужденного. Под предлогом решения вопроса с судом об условно-досрочном освобождении подозреваемый пытался похитить 150 тысяч рублей. 17 мая подозреваемого задержали с поличным при получении денег от знакомого осужденного.
    Житель Гагарина подозревается в краже шампуня
    14:53:12 19-05-2020
    Похищенное житель Гагарина успех продать
    Современное освещение появилось рядом со Свято-Успенским кафедральным собором Смоленска
    14:25:57 19-05-2020
    Новые фонари появятся возле Реадовского парка
    Лента новостей
    Сегодня, 19:30
    Брянский губернатор участвовал в совещании у президента
    Сегодня, 18:32
    Не стало поэтессы и артистки Нины Геровой
    Сегодня, 17:25
    На улице Правды в Брянске заменили освещение
    Сегодня, 17:01
    Областная Дума назначит выборы губернатора на внеочередном заседании
    Сегодня, 17:00
    Последние звонки в школах Брянщины пройдут в режиме онлайн
    Сегодня, 16:28
    Волонтеры отряда «Лиза Алерт» помогли вернуться домой заблудившемуся в лесу брянцу
    Сегодня, 16:04
    «Чистая планета» проводит аукцион на разработку проектов для строительства трех мусоросортировочных комплексов
    Сегодня, 15:59
    Житель Почепского района получил три года за кражу с пастбища «Мираторга»
    Сегодня, 14:50
    Житель Володарки пожаловался на вонь хлора в районном отделении ПФР
    Сегодня, 14:20
    Председатель Брянского облсуда решил переехать в Калининград
    Сегодня, 13:46
    В Брянске ЧОП больше года работал без лицензии
    Сегодня, 13:29
    Брянскую лесопожарную службу уличили в нарушениях при госзакупках
    Сегодня, 13:21
    В Новозыбкове открылся резервный коронавирусный госпиталь
    Сегодня, 12:51
    За нарушение масочного режима на Брянщине закрыли два магазина и ателье
    Сегодня, 12:42
    Школьный сухой паек в Клетне раскритиковали в соцсети
    Сегодня, 12:20
    В Фокинском районе семья собрала и вывезла гору мусора из леса у мясокомбината
    Сегодня, 11:59
    Брянские добровольцы восстановили разрушенную печь на партизанской стоянке
    Сегодня, 11:44
    В Нетьинке легковой автомобиль въехал под фуру
    Сегодня, 11:21
    В районах Брянщины выявились новые случаи коронавируса
    Сегодня, 11:01
    В Брянске продолжается суд над блогером Алексанлром Коломейцевым
    Сегодня, 10:32
    На Брянщине подтвердились 112 новых заражений коронавирусом
    Сегодня, 10:25
    Синоптики обещают брянцам теплый июнь
    Сегодня, 10:12
    Житель Брянска подозревается в сбыте фальшивой купюры
    Сегодня, 09:53
    Умерший в Брянске председатель Совета ветеранов участвовал в последнем бою с фашистами
    Сегодня, 09:38
    В Брянске заработал детский коронавирусный госпиталь
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 10:39
    Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
    Вчера, 15:36
    Два пригородных поезда Брянск – Унеча проследуют по укороченному маршруту 20 и 21 мая
    Вчера, 11:54
    От Дня Победы к Дню пограничника
    15-05-2020, 16:19
    ООО «БрянскЭлектро» работает в штатном режиме
    15-05-2020, 14:52
    Расписание пригородных поездов Унечского направления в Брянской области изменится в средине мая
    Актуальные темы
    Экономика Общество О главном
    На Брянщине за нарушение масочного режима закрыли 11 магазинов
    Общество О главном
    Среди заболевших коронавирусом брянцев есть врачи
    Общество О главном
    Среди заразившихся коронавирусом на Брянщине около 300 медработников
    Происшествия О главном
    В Дятькове сняли погоню полицейских за мужчиной без маски
    Общество Новость дня
    На Брянщине отменили ограничения для пригородных маршрутов
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года

    «Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц по итогам 2019 года, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг» (ссылка).

    РЖД новости
    Два пригородных поезда Брянск – Унеча проследуют по укороченному маршруту 20 и 21 мая

    Железнодорожники приступили к проведению плановых ремонтно-путевых работ в Брянском регионе МЖД.  Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: за первый квартал «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подключили к сетям более 14 тысяч потребителей

    По итогам 1 квартала 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» присоединили к электрическим сетям 14523 новых потребителей: 3013 юридических и 11510 физических лиц. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 592 МВт.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.