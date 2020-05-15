Волонтеры отряда «Лиза Алерт» помогли вернуться домой заблудившемуся в лесу брянцу

Добровольцы из отряда «Лиза Алерт» помогли вернуться домой брянцу 52 лет, который заблудился в лесу. Об этом они рассказали на странице брянского отряда во ВКонтакте.

Очнувшись в лесу босым и не помня, как туда попал и где находится, мужчина смог дозвониться жене и объяснить ситуацию. Та сообщила волонтерам, и на связь с потерявшимся вышел специально обученный специалист, который смог установить его местнахождение. К счастью, в лесу ловился сигнал, а телефон оказался заряжен на 80%.

Менее чем за полчаса специалист отряда установил, где находится пропавший, и за ним выехала группа эвакуации. А через полтора часа после начала поисков он был достален домой. Выехавшая на место по вызову волонтеров бригада скорой помощи нашла его состояние удовлетворительным.

Обучение общению по телефону в подобных ситуациях дается не всем. Из 160 кандидатов до конца доходит 10, а из них остаются работать обычно 3-4.

Волонтеры отряда также опубликовали на своей странице в соцсети и попросили всех неравнодушных распространить памятку, как действовать тем, кто окажется в подобной ситуации:

1. Перед выходом всегда сообщайте близким в какой именно лес вы идёте.

2. Как только поняли, что заблудились, оставайтесь на месте, не пытайтесь выйти самостоятельно.

3. Позвоните на 112 или на номер горячей линии ПСО "Лиза Алерт" 88007005452.

3. Отключите интернет, положите телефон во внутренний карман и никому больше не звоните, берегите заряд батареи.

4. Ожидайте звонка, с вами свяжется наш специалист.

5. Если заряда на телефоне мало, и телефон разрядился, выберите открытый участок местности и оставайтесь на нем, чтобы не случилось.

6. Разведите костер.

7. Откликайтесь, либо отвечайте шумом на шум.

8. Ждите! Вас ищут!