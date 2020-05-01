Жительницу Почепского района будут судить за убийство

В Почепском районе заверщено расследование дела по обвинению местной жительницы 47 лет в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области.

Обвиняемая, жительница поселка Озаренный, по версии следствия, 6 марта, будучи пьяной, поссорилась со знакомым, в компании с которым выпивала у него дома, и ударила его ножом в грудь. От полученной раны потерпевший умер на месте.

Дело готовится к передаче в суд.