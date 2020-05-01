Брянские следователи выяснили все обстоятельства убийства владельца земельного участка

Следователи в Брянске завершили расследование дело в отношении предполагаемого организатора вооруженной банды и одного из ее участников и выяснили все обстоятельства убийства жителя города, дело которого впоследствии было найдено в одном из брянских гаражей.

Устанвлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый создал банду, чтобы уюивать брянцев и завладевать их имуществом. В частности, ему и подельнику инкриминируется убийство местного жителя, чтобы завладеть его земельным участком.

В состав банды вошли три человека. Дело одного из участников рассматривается отдельно, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием.

По версии следствия,в сентябре они договорились, что убьют потерпевшего после нотариального оформления сделки по покупке принадлежавшей ему земли. Потерпевшего они убили, используя бейсбольную биту и пистолет, а тело бросили в смотровую яму гаража, присыпали землей и залили цементом. Главарь банды завладел его паспортом и документами на землю.

Фигурантам дела инкриминируются создание банды и участие в ней, убийство, похищение чужих документов и подготовка к особо крупному мошенничеству.

Дело готовится к передаче в суд.