На пожаре в Карачевском районе пострадали люди

Пройти обучение можно будет по 20 профессиям и специальностям

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение произошло по программам на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков – при сумме кредита 5 млн рублей и выше.банков-партнеров.

Пожарные использовали два ручных ствола и потушили огонь к 6:45 утра.

Горели жилой частный дом на улице Партизанской в деревне Фроловка и припаркованный во дворе легковой автомобиль.

Сообщение о возгорании поступило на пульт к пожарным в 5:31 утра.

В деревне Фроловка Карачевского районе рано утром среды случился пожар с пострадавшими. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

Два пригородных поезда Брянск – Унеча проследуют по укороченному маршруту 20 и 21 мая Железнодорожники приступили к проведению плановых ремонтно-путевых работ в Брянском регионе МЖД. Они необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

Игорь Маковский: около тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» впервые пройдут полноценное дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников по программе "Цифровая трансформация в электросетевом комплексе". В нем участвуют руководители производственных подразделений энергокомпаний и их заместители, а также специалисты, непосредственно задействованные в мероприятиях цифровизации – в общей сложности около тысячи человек. Учеба проводится в формате вебинара: в условиях осложненной эпидемиологической обстановки руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» скорректировало систему обучения и повышение квалификации персонала, переведя все мероприятия в дистанционный режим.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

