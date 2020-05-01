Чиновник УМВД, подозреваемый во взяточничестве, уволен из полиции

Бывший и.о. начальника следственного управления УМВД РФ по Брянской области, который подозревается в получении особо крупной взятки, был уволен из полиции. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Дальнейшую его судьбу должны решить следствие и суд.

Ранее мы сообщили, что крупный брянский полицейкий чиновник подозревается в получении особо крупной взятки. По версии следствия, он вместе с двумя подчиненными получил 5 млн рублей за прекращение уголовного дела по экономическим преступлениям. Дело ведут следователи СУ СКР по Брянской области. Решается вопрос о заключении бывшего полицейского под стражу.