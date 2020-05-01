В Погарском районе подростки подозреваются в краже из мастерской

В Погарском районе полиция раскрыла кражу электродвигателя стоимостью 20 тысяч рублей от станка из ремонтной мастерской, которая числится на балансе местного сельхозпредприятия. Об этом сообщило в среду региональное УМВД.

В причастности к преступлению подозреваются два юных местных жителя 18 и 14 лет.

По версии следствия, подозреваемые признались, что залезли в мастерскую через разбитое окно, сняли со станка двигатель, разобрали и сдали в металлолом.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемым грозит до пяти лет колонии.