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В городе Фокино погиб в ДТП подросток

Опубликовано Сегодня, 08:33

В микрорайоне Шибенец города Фокино случилась авария с погибшим и пострадавшими. Видео столкновения двух легковых автомобилей опубликовано в группе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте.

Очевидцы сообщают, что в аварии погиб подросток 16 лет и пострадали, по разным данным, от двух до пяти человек.

Официальной информации с места происшествия пока нет.

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