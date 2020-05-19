В городе Фокино погиб в ДТП подросток

В микрорайоне Шибенец города Фокино случилась авария с погибшим и пострадавшими. Видео столкновения двух легковых автомобилей опубликовано в группе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте.

Очевидцы сообщают, что в аварии погиб подросток 16 лет и пострадали, по разным данным, от двух до пяти человек.

Официальной информации с места происшествия пока нет.