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Новые подробности ДТП в Фокино: водитель одной из столкнувшихся машин впал в кому

Опубликовано Сегодня, 10:29

В брянских пабликах соцсетей рассказали дополнительные подробности смертельного ДТП, случившегося в микрорайоне Шибенец города Фокино.

Вечером среды на дороге столкнулись ВАЗ-2109 и Лада XRAY. После столкновения Лада врезалась в памятник.

Водитель «девятки» 18 лет, которого очевидцы считают виновником аварии, был травмирован и находится в больнице в состоянии комы. Пассажир 16 лет, находившийся у него в салоне, как уже сообщалось ранее, погиб на месте. В соцсетях рассказывают также как минимум об одной пострадавшей — девушке 18 лет, находившейся в салоне XRAY.

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