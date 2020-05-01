В УМВД поделились официальной информацией о смертельном ДТП в Фокино

УМВД по Брянской области сообщило официальную информацию о смертельном ДТП в городе Фокино Дятьковского района.

По предварительной версии, водитель ВАЗА-2109 18 лет, когда выезжал со второстепенной дороги на главную, не дал преимущества двигавшейся по главной дороге Ладе XRAY.

Сам водитель «девятки» получил открытую черепно-мозговую травму и сочетаную травму и госпитализирован в состоянии комы. Пассажир, находившийся у него в салоне, 16 лет погиб на месте. Пассажирка Лады 18 лет получила сотрясение головного мозга и перелом голени. Водитель Лады отделался ушибом головы и переломом носа, госпитализация ему не понадобилась.

Об смертельном ДТП в Фокино мы сообщали ранее.