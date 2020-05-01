В Унече предстанут перед судом четыре сотрудника Казачьего института

В Унече передается в суд дело по обвинению во взяточничестве сразу четверых представителей руководства Казачьего института. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На скамье подсудимых окажутся ректор, ее зам, секретарь и специалист по учебно-методической работе.

По версии следствия, они с 2015 по 2017 год активно торговали зачетами, экзаменами и дипломами и получили в виде взяток от студентов в общей сложности более 3 млн рублей. Сумма взятки варьировалась от 13 тыс. до 58 тыс. рублей.