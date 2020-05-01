В Брянске попались на закладке наркотиков столичные хоккеисты

Полицейские в Брянске раскрыли группу реализаторов наркотиков. Подозреваемые оказались... спортсменами из Москвы, играющими в хоккей за один из местных клубов.

По версии следствия, трое 19-летних хоккеистов, находясь в Брянске, решили подзаработать на реализации криминального товара. Один из них выходил на связь с поставщиками и получал оптовые партии наркотиков. Двое других делали закладки в неприметных местах по Советскому району Брянска.

Однако вскоре полицейские взяли их с поличным в процессе пристройства очередной партиии зелья и нашли все 10 закладок, которые они успели сделать.

Теперь спортсменам грозит от 8 до 15 лет колонии.