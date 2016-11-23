В Мглинском районе получил реальный срок виновник пьяного ДТП со смертельным исходом

Приговор, который Мглинский районный суд вынес жителю Унечского района, признанному виновным в пьяном ДТП со смертельным исходом, вступил в законную силу. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Суд установил, что поздно вечером в июле прошлого года осужденный, будучи пьян, сбил женщину в селе Чешуйка Мглинского района и скрылся с места происшествия. От полученных травм сбитая им женщина умерла.

Суд назначил подсудимому семь лет лишения свободы, лишил его на 2,5 года прав управления транспортным средством и обязал выплатить родным погибшей 1 млн рублей в возмещение морального вреда. Попытка адвоката обжаловать приговор в облсуде оказалась безуспешной.