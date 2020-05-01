Жительница Погарского района получила условный срок за мошенничество с выплатами

Погарский районный суд признал виновной в мошенничестве с выплатами местную жительницу 27 лет. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что обвиняемая представила властям ложные сведения о проживании в селе Грязивец, которое входит в зону со льготным социально-экономическим статусом, и в 2017-2019 годах незаконно получала выплаты и пособия на своих детей. Ущерб государству оценивается в 0,5 млн рублей.

Суд приговорил женщину к году и трем месяцам условно с испытательным сроком семь месяцев и обязал вернуть в бюджет незаконно полученные деньги.