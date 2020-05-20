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Прокурор Климовского района заблокировал доступ к четырем сайтам с запрещенной информацией

Опубликовано Сегодня, 08:00

Климовский районный суд удовлетворил иск местной прокуратуры о блокировке доступа на четыре сайта с запрещенной информацией. Об этом накануне сообщила прокуратура Брянской области.

При мониторинге интернета работники прокуратуры выявили четыре ресурса, на которых были размещены советы, как занизить показания приборов учета электроэнергии.

Поскольку закон запрещает распространение этой информации, надзорное ведомство обратилось в суд, а тот удовлетворил его иск. Теперь прокуратура следит, как исполняют решение суда интернет-провайдеры.

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