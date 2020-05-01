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В Брянске ГИБДД оперативно оштрафовала автохама за езду по встречной полосе

Опубликовано Сегодня, 17:44

В Брянске выписали штраф водинтелю микроавтобуса, попавшего днем в четверг в объектив видеорегистратора во время езды по встречной полосе. Об этом сообщил городской отдел ГИБДД.

В сообщении отмечается, что штраф нарушитеню ПДД был выписан на основании записи видеорегистратора, опубликованной днем четверга в сообществе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте.

Фото инцилента были опубликованы в четверг также в паблике той же соцсети «Подслушано Брянск».

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