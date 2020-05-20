В Брянске пенсионерка попала под две машины

Водитель Хонды сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. От удара ее отбросило на капот Фольксвагена, пропускавшего пешеходов на встречной полосе.

На улице Брянской Пролетарской Дивизии в Брянске накануне случилось смертельное ДТП. Об этом в пятницу сообщило региональное УМВД.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv 22 мая с 15:00 по московскому времени на more.tv и в видеосервисе Wink можно будет бесплатно посмотреть телевизионную премьеру стадионного концерта группы «ДДТ» с программой «История Звука», который состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге. Тур «История Звука» длился более трех лет, всего музыканты дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.

Маршрут нескольких пригородных поездов в Брянской области изменится в конце мая В Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

Игорь Маковский: около тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» впервые пройдут полноценное дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников по программе "Цифровая трансформация в электросетевом комплексе". В нем участвуют руководители производственных подразделений энергокомпаний и их заместители, а также специалисты, непосредственно задействованные в мероприятиях цифровизации – в общей сложности около тысячи человек. Учеба проводится в формате вебинара: в условиях осложненной эпидемиологической обстановки руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» скорректировало систему обучения и повышение квалификации персонала, переведя все мероприятия в дистанционный режим.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

