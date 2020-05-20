В Брянске пенсионерка попала под две машины
На улице Брянской Пролетарской Дивизии в Брянске накануне случилось смертельное ДТП. Об этом в пятницу сообщило региональное УМВД.
Водитель Хонды сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. От удара ее отбросило на капот Фольксвагена, пропускавшего пешеходов на встречной полосе.
От полученных травм женщина умерла на месте.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
22 мая с 15:00 по московскому времени на more.tv и в видеосервисе Wink можно будет бесплатно посмотреть телевизионную премьеру стадионного концерта группы «ДДТ» с программой «История Звука», который состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге. Тур «История Звука» длился более трех лет, всего музыканты дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников по программе "Цифровая трансформация в электросетевом комплексе". В нем участвуют руководители производственных подразделений энергокомпаний и их заместители, а также специалисты, непосредственно задействованные в мероприятиях цифровизации – в общей сложности около тысячи человек. Учеба проводится в формате вебинара: в условиях осложненной эпидемиологической обстановки руководство «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» скорректировало систему обучения и повышение квалификации персонала, переведя все мероприятия в дистанционный режим.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.