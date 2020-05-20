Телефонные мошенники за день обманули 11 брянцев на 674 млн рублей

За минувший четверг в полицию поступили заявления от 11 жителей Брянщины, пострадавших от телефонных мошенников. Об этом в пятницу сообщило региональное УМВД. Суммарная выручка аферистов составила 679 тыс. рублей.

В основном злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Улов таких лже-банкиров составил 625 тыс. рублей.

У жительницы Дятьковского района 70 лет аферисты выманили 9700 рублей, предложив ей подзаработать. Брянца 24 лет, хотевшего купить велосипед, обманули на 24,7 тыс. рублей, получив доступ к его счету под предлогом списания предоплаты. А у покупавшей часы жительницы Бежицкого района 47 лет по сходной технологии списали 20 тыс. рублей.