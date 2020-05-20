В Сельцо полицейские задержали торговца героином

Полиция задержала ранее судимого жителя Сельцо 43 лет, подозреваемого в реализации героина. Об этом сообщило в пятницу региональное УМВД.

По версии следствия, подозреваемый не только сам употребляет наркотики, но и торговал ими, используя для их доставки арендованный автомобиль.

В доме у подозреваемого были изъяты 40 граммов запрещенного к свободному обороту вещества.

Возбуждено уголовное дело. За сбыт крупной партии наркотиков подозреваемому грозит от 10 до 20 лет колонии.