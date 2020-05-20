У брянских веловоров началось сезонное обострение

На Брянщине отмечается традиционное для весенне-летнего сезона увеличение числа краж велосипедов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Только за последние двое суток в регионе зафиксировано шесть велокраж. Четыре из них раскрыты по горячим следам, украденные велосипеды возвращены законным владельцам.

Днем среды велосипед угнали у жителя Жирятино, оставившего его на берегу реки Судость на время рыбалки. Полиция по подозрению в краже вышла на местного жителя 32 лет, ранее судимого за аналогичное преступление.

У жительницы Фокинского района Брянска 32 лет машину увели с детской площадки. На позреваемого в краже полицейские, по версии следствия, вышли до того, как он успел продать украденное.

В Жуковке в ночь на четверг украли сразу два велосипеда, оставленные на ночь в подъездах многоквартирных домов. В этих кражах подозреваются уроженец Брянского района 19 лет и житель Выгоничского района 18 лет.

По всем инцидентам возбуждены уголовные дела. За кражу велосипеда полагается от двух до пяти лет колонии.