В трех районах Брянщины выявлены очаги бешенства
В трех районах Брянской области были выявлены новые очеги бегенства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Карачевском, Почепском и Унечском районах Брянщины из-за бешенства животных пришлось ввести карантин.
Специалисты проводят в этих районах бесплатную вакцинацию домашних животных от этой опасной болезни.
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В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
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