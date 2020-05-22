Подозреваемый во взяточничестве брянский полицейский обжаловал свой арест

Бывший полковник полиции из регионального УМВД, подозреваемый в получении особо крупной взятки, обжаловал решение Советского райсуда о своем заключении под стражу. Принять решение по его жалобе должен Брянский областной суд. Об этом стало известно в понедельник.

Ранее мы сообщали, что, по версии следствия, подозреваемый вместе с двумя подчиненными вымогал 5 млн рублей у фигуранта уголовного дела за его закрытие.