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Подозреваемый во взяточничестве брянский полицейский обжаловал свой арест

Опубликовано Вчера, 13:14

Бывший полковник полиции из регионального УМВД, подозреваемый в получении особо крупной взятки, обжаловал решение Советского райсуда о своем заключении под стражу. Принять решение по его жалобе должен Брянский областной суд. Об этом стало известно в понедельник.

Ранее мы сообщали, что, по версии следствия, подозреваемый вместе с двумя подчиненными вымогал 5 млн рублей у фигуранта уголовного дела за его закрытие.

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