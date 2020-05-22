Брянец пожаловался в соцсети на стаю бродячих собак у понтонного моста
Житель областного центра пожаловался в группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте на стаю бродячих собак, оккупировавших понтонный мост.
«Предлагаю всем любителям бездомных собак собраться на набережной и забрать всю эту стаю к себе домой.
Постоянно нападают на людей, облаивают.», — написал он.
Мнения комментаторов под публикацией разделились. Одни поддерживают автора и предлагают радикальные методы типа отстрела. Другие предлагают сперва разобрать всех сирот из приютов.
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