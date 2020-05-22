Брянец пожаловался в соцсети на стаю бродячих собак у понтонного моста

Житель областного центра пожаловался в группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте на стаю бродячих собак, оккупировавших понтонный мост.

«Предлагаю всем любителям бездомных собак собраться на набережной и забрать всю эту стаю к себе домой.

Постоянно нападают на людей, облаивают.», — написал он.

Мнения комментаторов под публикацией разделились. Одни поддерживают автора и предлагают радикальные методы типа отстрела. Другие предлагают сперва разобрать всех сирот из приютов.